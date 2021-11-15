«Это очень интересно – наблюдать за погодой» - метеоролог рассказала о своей романтической профессии

В рамках проекта «О чем говорят профессионалы» начальник Объединенной гидрометеорологической станции Петрозаводска Тамара Шумейко рассказала, чем метеорологи отличаются от синоптиков и какой прогноз погоды – самый точный.

Начальник Объединенной гидрометеорологической станции Петрозаводска Тамара Шумейко рассказала, что метеорологи наблюдают за погодой круглые сутки, работа не прекращается ни в праздники, ни в выходные дни. Полученные данные анализируют, и уже синоптики выдают прогноз погоды.

«Самый точный прогноз – на сутки. Прогноз, которому стоит доверять, это максимум неделя. Потому что чем дальше прогноз отдален по времени, тем больше снижается его оправдываемость. Прогноз на неделю оправдывается в пределах 80%».