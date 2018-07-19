"Это она трусы до плеч натянула?" - Глюкозу высмеяли из-за купальника

На снимке видна грудь и выступают соски певицы, которая постоянно делится пикантными фото.

В "Инстаграм" 32-летняя Наталья Чистякова-Ионова выложила соблазнительное фото, которое не оставило равнодушным десятки тысяч пользователей. На снимке певица стоит будто на фоне песчаных дюн, а на её теле красуется серебристый купальник, который едва прикрывает женские прелести, пишет life.

Однако, несмотря на красивые формы Глюкозы, поклонники набросились на неё с критикой, напомнив, что она является примером для своих двоих детей. Некоторые также сравнили необычную пляжную одежду с трусами, натянутыми до плеч.

"Она так натянула трусы, что при снятии может улететь как камень с рогатки"; "Блин... что это за подвязки? Мне порой кажется, что эти наши звёзды специально выставляют подобные фото, чтоб получить внушительную порцию, и прям кайфуют от этого... иначе это не объяснить, только лишь отсутствием глаз и меры"; "Это не купальник. Это безразмерные бикини".

Впрочем, большинство подписчиков оценили по достоинству фигуру певицы, над которой она неустанно работает в зале.

"Вы случаем не с Венеры? Неземная красота!"; "На красоту всегда приятно смотреть. А завидовать не надо. Тело в такой форме держать — это каждодневный труд".