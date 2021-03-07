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"Это означает "пророчица": Студентка ПетрГУ рассказала, как ей живется с редким библейским именем

Новости. Общество
17:35, 08 Марта 2021
фото: газета "Петрозаводский университет"
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Девушка с очень редким в России именем - Девора - учится в ПетрГУ.

Ее интервью опубликовано в свежем номере газеты "Петрозаводский университет".

Девора Никитенкова - студентка Института педагогики и психологии. По ее словам, такое необычное имя  ей придумала мама.

"Когда моя мама была беременна, она не делала УЗИ, чтобы узнать, кто будет − мальчик или девочка? Легла спать. Утром первая мысль была такая: Девора. Это имя дважды упоминается в Библии, что означает "пророчица" (Имя Девора носила пророчица из Ветхого завета - прим. ред.). Мама решила, что назовет меня так. Она зовет меня Деворушка", - рассказала девушка.

Имя Девора переводится с иврита как "пчела", и, по словам петрозаводской студентки, это накладывает отпечаток на ее характер.

"Пчелы ассоциируются с трудолюбием и ответственностью, в моем же случае это проявляется в том, что я не могу сидеть без дела. Учёба не отнимает много времени и сил, энергии хватает и на общение с родными и близкими, и на хобби. С наступлением тёплых деньков особенно чувствуется приближение весны, это, пожалуй, одно из любимейших времен года, когда природа пробуждается ото сна, птицы начинают петь ярче, согреваясь под солнечными лучами, мир начинает играть новыми красками", - призналась Девора.

 

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