«Это политический заказ»: главе Медвежьегорского района в Карелии огласили меру пресечения

Максима Антипова, подозреваемого в присвоении средств, просто отпустили домой.

Сегодня, 24 мая, состоялось заседание Петрозаводского городского суда по избранию меры пресечения главе Медвежьегорского района Максиму Антипову. Заседание прошло в закрытом режиме, а защищали главу района сразу два адвоката — Михаил Ямчитский и Александр Тимонин.

В результате судья Олег Ципляев отправил главу районной администрации домой, не применив никакой меры пресечения.

Как передает журналист издания «Московский Комсомолец в Карелии» из зала суда, Максим Антипов отреагировал на свое задержание, назвав его политическим заказом.

Напомним, 22 мая главу администрации Медвежьегорского района Карелии Максима Антипова задержали по подозрению в растрате.

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