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Новости. Спорт
12:42, 22 Февраля 2019
фото: gov.karelia.ru

"Это знаковое событие для развития спорта в Карелии"

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Министр по делам молодежи, физкультуры и спорта Карелии Александр Воронов прокомментировал создание в республике федерального училища олимпийского резерва.

"Это знаковое событие для развития спорта в Карелии в целом, потому что таких учреждений всего 10 в стране. Наше – одиннадцатое. Оно единственное на Северо-Западе. То есть Карелия становится точкой спортивного роста на карте страны. Это и финансирование спортсменов в соответствии с федеральными стандартами, и возможность создания новой инфраструктуры, привлечения новых высококвалифицированных тренеров", - сказал Александр Воронов.

Создание училища ведется в рамках работы госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Федеральное училище олимпийского резерва создано будет создано на базе спортивных объектов Кондопоги. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Работа над проектом началась еще в мае 2017 года, когда на основании обращения полномочного представителя президента в СЗФО было дано поручение о проработке вопроса по приему кондопожского Дворца спорта в федеральную собственность.

Министр спорта России Павел Колобков поддержал решение о создании училища.

Главной целью учреждения будет подготовка спортивного резерва для сборных команд страны, а также специалистов в области физической культуры и спорта. Основными станут следующие виды спорта: хоккей, фигурное катание на коньках, конькобежный спорт в дисциплине шорт-трек, спортивная гимнастика, художественная гимнастика. В дальнейшем перечень видов спорта планируется расширить.

Имущественный комплекс училища включает в себя Ледовый дворец, Дворец спорта, а также здания для общежития, администрации и учебных корпусов.

Первый набор обучающихся в количестве 50 человек планируется провести в этом году.

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Комментарии

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Ольга
2019-02-22 12:57:03
"Главное скушать много допинга"....помните как сказала одна фигуристка молоденькая...
xxxxxxx
2019-02-22 12:48:28
Брехня , а не событие . Если бы завод построили и открыли , рабочие места создали , то это было просто чудо для Карелии . Спортсменов плодить , при нищей стране последнее дело .
Мизантроп
2019-02-22 12:58:43
xxxxxxx, +100500 Причем завод, подшипниковый.
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