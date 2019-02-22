Министр по делам молодежи, физкультуры и спорта Карелии Александр Воронов прокомментировал создание в республике федерального училища олимпийского резерва.

"Это знаковое событие для развития спорта в Карелии в целом, потому что таких учреждений всего 10 в стране. Наше – одиннадцатое. Оно единственное на Северо-Западе. То есть Карелия становится точкой спортивного роста на карте страны. Это и финансирование спортсменов в соответствии с федеральными стандартами, и возможность создания новой инфраструктуры, привлечения новых высококвалифицированных тренеров", - сказал Александр Воронов.

Создание училища ведется в рамках работы госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Республики Карелия. Федеральное училище олимпийского резерва создано будет создано на базе спортивных объектов Кондопоги. Соответствующее распоряжение подписал председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.

Работа над проектом началась еще в мае 2017 года, когда на основании обращения полномочного представителя президента в СЗФО было дано поручение о проработке вопроса по приему кондопожского Дворца спорта в федеральную собственность.

Министр спорта России Павел Колобков поддержал решение о создании училища.

Главной целью учреждения будет подготовка спортивного резерва для сборных команд страны, а также специалистов в области физической культуры и спорта. Основными станут следующие виды спорта: хоккей, фигурное катание на коньках, конькобежный спорт в дисциплине шорт-трек, спортивная гимнастика, художественная гимнастика. В дальнейшем перечень видов спорта планируется расширить.

Имущественный комплекс училища включает в себя Ледовый дворец, Дворец спорта, а также здания для общежития, администрации и учебных корпусов.

Первый набор обучающихся в количестве 50 человек планируется провести в этом году.