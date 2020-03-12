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Эвакуация посетителей торгового центра "Лотос Plaza" началась в Петрозаводске

Новости. Происшествия
20:28, 12 Марта 2020
фото: "Вконтакте"
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Очевидцы сообщают, что в карельской столице происходит эвакуация людей из помещений торгового центра "Лотос Plaza" на Древлянке

Как сообщил источник "Столицы на Онего", из здания торгового центра представители правоохранительных органов и спасатели вывели всех клиентов и сотрудников заведения.

В МЧС корреспонденту издания подтвердили, что в "Лотос Plaza" идет эвакуация. Точных причин в министерстве не назвали. 

"Там точно не пожар", - пояснили в МЧС.

В полиции от комментариев отказались.

Очевидцы, которых эвакуировали из объекта, сообщают, что в ТЦ поступила информация о взрывном устройстве.

 

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Комментарии

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andruh
2020-03-12 22:58:00
А нечего шастать по ТЦ со своими личинками(Новый,извини я за тебя написал у тебя выходной,?
sergo
2020-03-12 22:08:08
Что-бы быстро освободить ТРЦ от посетителей, нужно всего лишь по громкой связи сообщить, что по ТРЦ ходит группа туристов из Италии...
Бюрократ
2020-03-12 21:45:28
Странная тревога. Довелось созерцать это мероприятия что называется изнутри. Отсутствовали Скорая и пожарка, что является обязательным атрибутом таких событий. Думается, что МВД могли бы учебную тревогу проводить по другому. Люди, стоящие с детьми, не смогли забрать машины с внутренней парковки. Интересный охранник ТРЦ, отказавшийся дать телефон справочной Лотос плаза по причине, что ему запрещено передавать номер телефона посторонним. Вобщим, куда не смотрел везде удивлялся. А, ну самое, что понравилось: из Фитнесхауса людей выпровашивали в трюко, а проходя через 15 минут после начала тревоги прохтдил около Сигмы, где ПОКУПАТЕЛИ ОСТАВЛЯЮЩИЕ СВОИ ДЕНЬГИ, продолжали расчитываться на кассах магазина. Что то никак не клеится.
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