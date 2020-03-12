Эвакуация посетителей торгового центра "Лотос Plaza" началась в Петрозаводске

Очевидцы сообщают, что в карельской столице происходит эвакуация людей из помещений торгового центра "Лотос Plaza" на Древлянке

Как сообщил источник "Столицы на Онего", из здания торгового центра представители правоохранительных органов и спасатели вывели всех клиентов и сотрудников заведения.

В МЧС корреспонденту издания подтвердили, что в "Лотос Plaza" идет эвакуация. Точных причин в министерстве не назвали.

"Там точно не пожар", - пояснили в МЧС.

В полиции от комментариев отказались.

Очевидцы, которых эвакуировали из объекта, сообщают, что в ТЦ поступила информация о взрывном устройстве.