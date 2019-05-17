Эвакуированных из горящей больницы перевезут в Ладву

Автомобили Минздрава Карелии выехали для транспортировки эвакуированных пациентов шелтозерской больницы, где произошел пожар, сообщила депутат республиканского парламента Ольга Шмаеник.

"В Шелтозеро произошёл пожар в участковой больнице. Сейчас поступило много звонков: что будет с пациентами, которые находились в ШУБ на социальных койках. Все будут перевезены в больницу в Ладву. По информации Минздрава РК, машины за ними уже выехали", - написала Шмаеник на своей официальной странице "ВКонтакте".

Как сообщалось ранее, в 12.04 пожарно-спасательные подразделения Прионежского района и Петрозаводска (16 человек, 6 единиц техники) привлекались для ликвидации пожара в амбулатории в селе Шелтозеро.

По предварительной версии, здание поликлиники загорелось после пала травы.

Персонал и пациентов - всего 11 человек - пришлось эвакуировать.