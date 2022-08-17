Эвакуировать жильцов многоквартирного дома пришлось по вине неосторожного курильщика

Пожар в двухэтажном 8-квартирном доме произошел в Кондопоге.
Об этом сообщили «Столице на Онего» в региональном управлении МЧС.
ЧП произошло в понедельник вечером. Во время тушения пожара были эвакуированы 8 человек.
По предварительным данным причиной возгорания стала неосторожность одного из жильцов при курении. В результате огнем повреждена стена прихожей на площади 4 кв. метров.
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