Эвакуировать жильцов многоквартирного дома пришлось по вине неосторожного курильщика

Пожар в двухэтажном 8-квартирном доме произошел в Кондопоге.

Об этом сообщили «Столице на Онего» в региональном управлении МЧС.

ЧП произошло в понедельник вечером. Во время тушения пожара были эвакуированы 8 человек.

По предварительным данным причиной возгорания стала неосторожность одного из жильцов при курении. В результате огнем повреждена стена прихожей на площади 4 кв. метров.