Рюкзак
499
299
Тетрадь
3
1
Набор ручек
29
15
Кресло
1890
1690
Лампа настольная
280
129
ПОСМОТРЕТЬ
Новости. Общество
20:41, 29 Июля 2018

Эвелина Бледанс назвала "придурками" авторов клипа "Быть Дауном"

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
29.07.18 20:00
Наталья Штурм о бедственном положении Осина: "У него четыре квартиры, он не нищий"
29.07.18 19:40
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Не тот Катанандов, утонувшие супруги и фантастические планы чехов
29.07.18 19:00
Все новости
Загрузка...

Фонд "Синдром любви", которым руководит Эвелина Бледанс, обратилась с открытым письмом к агентству Booking Machine.

Новый громкий скандал разгорается в Сети – набирающий популярность рэпер Loqiemean, артист лейбла Booking Machine, который принадлежит рэперу Oxxxymiron, выпустил клип с провокационным названием "Быть дауном".

Стилизованный клип, приуроченный к 20-летию культового фильма "Большой Лебовский", буквально за три дня набрал более 600 тысяч просмотров на YouTube и почти четыре тысячи комментариев, пишет StarHit.

Аудитория, на которую, собственно, и было рассчитано видео, приняла его на "ура". Однако ролик увидели не только любители рэпа, но и те, кто счел одно лишь название – оскорблением всех, у кого диагностирован синдром Дауна. Высказались против скандального видео и представители фонда "Синдром любви", который основала Эвелиной Бледанс.

"Выпустив сегодня новый клип "Быть Дауном" в эфир, вы осознанно и больно задели десятки тысяч семей, где растут дети с синдромом Дауна. Вы и завтра, и послезавтра продолжите это делать. Зачем? Вы достаточно образованы и уже в том возрасте, когда можете отдавать себе отчет, что людям в трудной ситуации надо помогать. Или, по крайней мере, не трогать их своим «творчеством» и «вдумчивым маркетингом" – обратились представители Фонда с открытым письмом.

Также представители фонда потребовали оставить людей с недугом в покое и не использовать их для придания своим текстам глубины, смысла и оригинальности, порекомендовав повышать свою популярность другими способами. «Не надо думать, что вы на самом-то деле люди добрые, просто ремесло у вас такое», – резюмировали правозащитники.

В заключении письма рэперам было предложено помочь детям с синдромом Дауна через фонд, однако обратная сторона пока оставила письмо без ответа. "Что на придурков всяких обращать внимание, если они не понимают", — высказалась сама Бледанс в беседе с Super.ru

По теме

Какие события ожидаются в Петрозаводске и Карелии завтра?
29.07.18 20:00
Наталья Штурм о бедственном положении Осина: "У него четыре квартиры, он не нищий"
29.07.18 19:40
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ ЭТОЙ НЕДЕЛИ: Не тот Катанандов, утонувшие супруги и фантастические планы чехов
29.07.18 19:00
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
26.07.2018, 12:36
ВИДЕО: Убийство мужчины в Петрозаводске произошло под носом наряда ГИБДД
24.07.2018, 09:17
Тела молодых супругов подняли со дна Янисъярви
23.07.2018, 09:03
Супруги утонули на озере в Карелии
28.07.2018, 21:20
Постройневшая Ксения Собчак похвасталась фигурой в купальнике
23.07.2018, 16:50
Жителей Карелии предупредили о приближающейся аномальной жаре
24.07.2018, 09:17
В Петрозаводске опечатаны помещения роддома и гинекологии на Луначарского

Аналитика

26.07.2018 16:40
Обществоведение
"РКС-Петрозаводск" – это компания возможностей
Молодые сотрудники рассказали о преимуществах работы на предприятии.
"Отъелись и стали красавицами"
25.07.2018 13:29
"Карельская жемчужина" может уехать в пустыню 4
23.07.2018 12:49
"Мы говорим о масштабном проекте модернизации"
23.07.2018 12:26
Мечты Федермессера: Кондопога между прошлым и будущим 1
23.07.2018 10:20
Вся аналитика

Чтиво

26.07.2018 12:09
Частная жизнь
Погорельцы 1
Как на самом деле живут петрозаводчане, потерявшие все на пожаре.
Нудисты, музыка, технологии
25.07.2018 15:46
Ждите, платите и сохраняйте спокойствие – полиция вызывается незамедлительно! 1
19.07.2018 14:17
"Полюбил за звезданутость" 10
13.07.2018 13:29
архив чтиво

Медиа

В Петрозаводске прошел крестный ход в память о расстреле царской семьи
16.07.2018 10:01
все фото и видео


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»