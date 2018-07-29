Эвелина Бледанс назвала "придурками" авторов клипа "Быть Дауном"

Фонд "Синдром любви", которым руководит Эвелина Бледанс, обратилась с открытым письмом к агентству Booking Machine.

Новый громкий скандал разгорается в Сети – набирающий популярность рэпер Loqiemean, артист лейбла Booking Machine, который принадлежит рэперу Oxxxymiron, выпустил клип с провокационным названием "Быть дауном".

Стилизованный клип, приуроченный к 20-летию культового фильма "Большой Лебовский", буквально за три дня набрал более 600 тысяч просмотров на YouTube и почти четыре тысячи комментариев, пишет StarHit.

Аудитория, на которую, собственно, и было рассчитано видео, приняла его на "ура". Однако ролик увидели не только любители рэпа, но и те, кто счел одно лишь название – оскорблением всех, у кого диагностирован синдром Дауна. Высказались против скандального видео и представители фонда "Синдром любви", который основала Эвелиной Бледанс.

"Выпустив сегодня новый клип "Быть Дауном" в эфир, вы осознанно и больно задели десятки тысяч семей, где растут дети с синдромом Дауна. Вы и завтра, и послезавтра продолжите это делать. Зачем? Вы достаточно образованы и уже в том возрасте, когда можете отдавать себе отчет, что людям в трудной ситуации надо помогать. Или, по крайней мере, не трогать их своим «творчеством» и «вдумчивым маркетингом" – обратились представители Фонда с открытым письмом.



Также представители фонда потребовали оставить людей с недугом в покое и не использовать их для придания своим текстам глубины, смысла и оригинальности, порекомендовав повышать свою популярность другими способами. «Не надо думать, что вы на самом-то деле люди добрые, просто ремесло у вас такое», – резюмировали правозащитники.

В заключении письма рэперам было предложено помочь детям с синдромом Дауна через фонд, однако обратная сторона пока оставила письмо без ответа. "Что на придурков всяких обращать внимание, если они не понимают", — высказалась сама Бледанс в беседе с Super.ru