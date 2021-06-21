Евгений Ульянов: «Эта Госдума повысила пенсионный возраст и приняла много других антисоциальных законов»

Депутат Заксобрания Карелии, член ЦК КПРФ Евгений Ульянов подвел итоги работы Госдумы, проголосовавшей за повышение пенсионного возраста и другие антисоциальные законы.

Госдума VII созыва завершила свою работу 17 июня.

Как пояснил депутат Заксобрания Карелии, член Центрального комитета КПРФ Евгений Ульянов, эта Госдума, большинство в которой было представлено депутатами «Единой России», запомнится принятием очень многих антисоциальных законов.

«Это и пенсионная реформа, ставшая символом антинародной политики власти, и «мусорная» реформа, и «оптимизация» образования и здравоохранения, и повышение НДС, и поправки в Конституцию РФ, обнулившие президентские сроки Путина, и многие другие, против которых голосовали депутаты от КПРФ», - отметил Евгений Ульянов.

Как напомнил карельский депутат, фракция КПРФ неоднократно вносила на рассмотрение Госдумы действительно значимые для жизни всей страны законопроекты, но почти все они, так или иначе, блокировались партией власти и депутатами из подыгрывающих властям «Справедливой России» и ЛДПР.

Напомним, что лидер фракции КПРФ Геннадий Зюганов по итогам работы Госдумы выделил следующие принципиальные ошибки и антисоциальные законы:

- Утверждён обновлённый вариант Конституции без внесения в неё важнейших социально-экономических поправок, гарантирующих права трудящихся и достойные условия их жизни.

- Бюджет развития, который должен составлять не менее 33 трлн рублей и рассмотрения которого требовала КПРФ, не был принят.

- Госдума даже не приблизились к рассмотрению жизненно важного пакета законов, направленных на приостановку приватизации в стратегических сферах, на возвращение контроля над ними в руки государства и на исключение господства в них иностранного капитала.

- Проигнорированы требования КПРФ на законодательном уровне запретить бесконтрольный вывод капитала за рубеж.

- Не поднят вопрос о пересмотре прожиточного минимума хотя бы до 25 тыс рублей, на чем настаивали коммунисты.

- Этот состав Думы совершил две, по сути, преступные ошибки. Первая из них состоит в поддержке провластным большинством людоедской пенсионной «реформы». Вторая - в том, что это же большинство не позволило данную «реформу» пересмотреть, когда её несостоятельность подтвердилась на практике.

- Пардаментское большинство не позволило увеличить выплаты «детям войны».

- Дума так и не рассмотрела пакет законов, направленных на защиту социальных и трудовых прав молодой семьи и молодых специалистов.

- Парламентское большинство продолжало тормозить принятие законопроекта КПРФ «Образование для всех».