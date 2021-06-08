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Евгений Ульянов: «КПРФ против обязательной вакцинации от коронавируса»

Новости. Общество
20:01, 08 Июня 2021
фото: Столица на Онего

Лидер КПРФ в Карелии Евгений Ульянов рассказал о позиции депутатов-коммунистов в Государственной Думе по поводу включения вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок.

По словам Евгения Ульянова, в Госдуме сегодня состоялось довольно бурное обсуждение законопроекта правительства РФ о включении вакцины от COVID-19 в национальный календарь прививок. Под напором негодующей общественности, особенно со стороны пользователей Интернета, власть решила не настаивать на принудительной вакцинации. Ко второму чтению законопроект должен претерпеть существенные изменения: любая манипуляция с добровольностью вакцинации недопустима.

Как пояснил Евгений Ульянов, лидер КПРФ Геннадий Зюганов получил накануне обсуждения большое число сообщений, в которых люди требовали не допустить принятия данного законопроекта. И позиция КПРФ по этому вопросу полностью отражает их мнение.

«Мы убеждены, что вакцинация должна быть строго добровольной, - подчеркнул Геннадий Зюганов. - Недопустимо обуславливать вакцинацию возможностью работы и/или учебы».

Как отметил Евгений Ульянов, фракция КПРФ в Государственной Думе не поддержала законопроект N1179765-7 «О внесении изменения в ст 9 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней».

По словам Евгения Ульянова, забота о здоровье людей должна быть приоритетом для государства. Требуется развивать массовый спорт, добиваться, чтобы в магазинах продавались качественные продукты.

КПРФ всегда настаивает на бесплатной медицине, и на недопустимости ее превращения в услугу. Среди предложений партии – расходы на здравоохранение должны составлять не менее 7% госбюджета. Требуется как можно скорее остановить разрушительную «оптимизацию» здравоохранения и вернуть поликлиники и ФАПы в села и райцентры. Только тогда нация будет действительно здоровой.

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