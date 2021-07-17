Евгений Ульянов: «Правительство Карелии должно признать масштабы бедствия с лесными пожарами и попросить помощи у федеральных властей»

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов считает, что ситуация с лесными пожарами в республике требует вмешательства федерального центра и помощи из других регионов.

«Многочисленные обращения из районов говорят о том, что ситуация с лесными пожарами в Карелии значительно хуже, чем в официальных сводках правительства, - пояснил Евгений Ульянов. - Пока нас убеждают, что все под контролем, людей и техники хватает, соцсети переполнены криками о помощи.

Практически везде, где полыхают леса, ведется срочный поиск добровольцев, потому что сотрудники МЧС и лесоохраны, со слов местных жителей, не справляются с распространением огня, пожары приближаются к поселкам и угрожают жизни людей и имуществу.

Считаю, что власти Карелии должны признать реальные масштабы бедствия в связи с лесными пожарами и обратиться за помощью в федеральный центр, а также в другие регионы, которые могут помочь людьми и техникой.

Из сообщений СМИ мы знаем, в каком плачевном состоянии находится в Карелии Центр авиационной и наземной охраны лесов, сотрудники которого недавно пожаловались в администрацию президента на низкие зарплаты и нехватку кадров.

Хочу официально обратиться к главе Карелии Артуру Парфенчикову и всем ответственным лицам: в таких ситуациях врать нельзя! В попытках «сохранить лицо» вы рискуете жизнями людей. Пора честно рассказать, что у нас в Карелии реально происходит, пора бить тревогу и, пока не поздно, просить помощи».

Напомним, как сообщалось ранее, команды добровольцев для тушения лесных пожаров набирают в Калевальском, Лоухском, Беломорском, Суоярвском, Пряжинском, Кондопожском районах Республики Карелия.