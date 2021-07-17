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Евгений Ульянов: «Правительство Карелии должно признать масштабы бедствия с лесными пожарами и попросить помощи у федеральных властей»

Новости. Общество
12:34, 18 Июля 2021
фото: Столица на Онего

Депутат Заксобрания Карелии от КПРФ Евгений Ульянов считает, что ситуация с лесными пожарами в республике требует вмешательства федерального центра и помощи из других регионов.

«Многочисленные обращения из районов говорят о том, что ситуация с лесными пожарами в Карелии значительно хуже, чем в официальных сводках правительства, - пояснил Евгений Ульянов. - Пока нас убеждают, что все под контролем, людей и техники хватает, соцсети переполнены криками о помощи.

Практически везде, где полыхают леса, ведется срочный поиск добровольцев, потому что сотрудники МЧС и лесоохраны, со слов местных жителей, не справляются с распространением огня, пожары приближаются к поселкам и угрожают жизни людей и имуществу.

Считаю, что власти Карелии должны признать реальные масштабы бедствия в связи с лесными пожарами и обратиться за помощью в федеральный центр, а также в другие регионы, которые могут помочь людьми и техникой.

Из сообщений СМИ мы знаем, в каком плачевном состоянии находится в Карелии Центр авиационной и наземной охраны лесов, сотрудники которого недавно пожаловались в администрацию президента на низкие зарплаты и нехватку кадров.

Хочу официально обратиться к главе Карелии Артуру Парфенчикову и всем ответственным лицам: в таких ситуациях врать нельзя! В попытках «сохранить лицо» вы рискуете жизнями людей. Пора честно рассказать, что у нас в Карелии реально происходит, пора бить тревогу и, пока не поздно, просить помощи».   

Напомним, как сообщалось ранее, команды добровольцев для тушения лесных пожаров набирают в Калевальском, Лоухском, Беломорском, Суоярвском, Пряжинском, Кондопожском районах Республики Карелия.

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Комментарии

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театральный критик
2021-07-18 12:56:07
грудинин поможет всенепременно
Off
2021-07-18 13:11:39
театральный критик, социопатишка , ты почему еще здесь ? Лопату в руки и в лес!!! Тыжездесьвласть :)
Гость
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