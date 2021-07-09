Работники Авиалесоохраны Карелии попросили Владимира Путина спасти их предприятие от развала

Коллектив карельского Центра авиационной и наземной охраны лесов надеется, что президент поможет спасти их предприятие от окончательного развала.

Как стало известно «Столице на Онего», на днях работники карельского Центра авиационной и наземной охраны лесов направили коллективное обращение в администрацию президента России. В интервью нашему изданию инициаторы обращения сообщили, что в нем они рассказали главе государства о тяжелом экономическом положении их предприятия, которое без срочной помощи «может окончательно развалиться».

В нашей публикации 5 июля этого года «В Авиалесоохране Карелии вновь меняется руководитель» мы рассказали о продолжающем действительно ухудшаться экономическом положении Центра. Напомним, что по информации его работников, сегодня зарплата рядовых сотрудников здесь составляет всего 1 МРОТ, а именно, 21 — 26 тысяч рублей, в зависимости от районного коэффициента. По этой причине не хватает трактористов и других специалистов для непростой работы на лесопожарной технике. Не выделяются средства и на обучение личного состава: летчиков-наблюдателей, парашютистов-десантников и т. д. Деньги на зарплату работникам Центра выделены лишь на семь месяцев.

От сотрудников Авиалесоохраны мы узнали еще об одном тревожном факте. Выяснилось, что, согласно распоряжению российского правительства за № 1605–Р от 19 июля 2019 года, в нынешнем году Министерством природных ресурсов Карелии были выделены денежные средства для работы в республике в пожароопасный сезон этого года 150 десантников-пожарных и 120 лесных пожарных, которые в постановлении называются лесоводами. И если 150 десантников-пожарных в Центре сегодня действительно имеются, то из 120 лесных пожарных в настоящее время есть только половина, всего 60 человек.

Остальных теперь уже бывший начальник Авиалесоохраны Олег Бутьянов на временные работы в пожароопасный период не набрал, по причине… отсутствия средств, как мы уже сказали, на более чем скромную зарплату. Но если, сообщили нам в Центре, деньги на эти цели Минприроды Карелии получило, то где они сейчас?

«Из-за нехватки в республике 60-ти лесных пожарных, а это — трактористы, водители, работники лесопожарных станций, группы пожаротушения Центра состоят всего из 3-4 человек, тогда как их должно быть 5-6 человек, — рассказал нам один из руководителей Центра. — Между тем, в Суоярвском районе сейчас лес горит уже на площади более 240 гектаров, и не случайно здесь введен режим ЧС. Пожары есть и в Сортавальском, Олонецком, Сегежском районах. А что будет, если, не дай бог, лес загорится на севере: в Лоухском, Кемском, Калевальском районах, где много болот, лесные площади большие и не развита дорожная сеть? Тогда в республике наступит и вовсе настоящий кошмар с пожарами».

Какой будет реакция на обращение работников Центра к Владимиру Путину, мы сообщим.