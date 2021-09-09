Евгений Ульянов стал лидером протеста в Карелии (ВИДЕО)

На выборы в Заксобрание Карелии региональное отделение КПРФ идет большой и сильной командой во главе со своим лидером – Евгением Ульяновым.

Евгений Ульянов родился и вырос в Карелии, служил в армии — пограничник, образование высшее — юридическое. Выступает в защиту учителей, врачей, студентов и ветеранов. Лично оказывал гуманитарную помощь мирным жителям Донбасса.

Вот уже семь лет Евгений Ульянов возглавляет карельское отделение КПРФ, в 2016 году он стал депутатом Законодательного собрания. В республике Ульянова считают непримиримым борцом с несправедливостью и даже революционером.

В 2018 году вместе с товарищами он организовал борьбу против повышения пенсионного возраста — коммунисты провели в Петрозаводске в общей сложности четыре акции протеста, самая многочисленная из которых — на Студенческом бульваре, — собрала около тысячи человек. С тех пор КПРФ запрещают проводить в республике публичные мероприятия — судят, штрафуют, а самого Ульянова зимой 2021 года задержали за проведение встречи с избирателями возле памятника Ленину. Но это не останавливает лидера карельских коммунистов, который продолжает борьбу, несмотря на противодействие власти.

Ульянов всегда с теми, кому нужна помощь и защита от несправедливости. Подробнее о лидере КПРФ в Карелии читайте здесь.

Заказчик и изготовитель: Карельское республиканское отделение Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ». Изготовлено без использования средств избирательного фонда. Размещение оплачено из средств избирательного фонда Карельского республиканского отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Республики Карелии седьмого созыва. Дата изготовления: 13.09.2021; Дата публикации: 13.09.2021. Тираж: 1 экз.