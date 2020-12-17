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Евросоюз продлил санкции против РФ

Новости. Общество
22:00, 17 Декабря 2020
фото: © Carl Court/Getty Images
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Европейский союз на официальном уровне поддержал принятое на саммите ЕС 10 декабря решение о продлении на полгода пакета экономических санкций против РФ.

Об этом передает РИА Новости со ссылкой на обнародованное заявление ЕС.

"Сегодня Совет ЕС решил продлить ограничительные меры, направленные против отдельных секторов российской экономики до 31 июля 2021 года", – отмечается в документе.

Саммит глав государств Евросоюза 10 декабря одобрил политическое решение в очередной раз продлить экономические санкции в отношении России. Последний раз их продлевали в июне этого года до 31 января 2021 года на заседании комитета постпредов ЕС.

Антироссийские экономические санкции ЕС из-за событий в Крыму впервые были введены 31 июля 2014 года. С тех пор их продлевали много раз. Стандартная процедура подразумевает единогласное политическое одобрение продления мер на саммите европейских лидеров и последующее техническое согласование, и оформление службами Совета Европейского союза.

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