Фабрикантову не удалось отменить итоги выборов в Петросовет

Петрозаводский городской суд отказал бывшему кандидату в депутаты Петросовета Дмитрию Фабрикантову в отмене результатов выборов по округу №13.

Напомним, по итогам подсчета голосов в округе №13 на выборах в Петросовет, которые состоялись 19 сентября, победу одержал кандидат от КПРФ Игорь Мленик, который и стал депутатом.

Однако его конкурент, предприниматель Дмитрий Фабрикантов от «Партии Роста», занявший второе место, с этим не согласился и через суд потребовал отменить итоги выборов. Кроме этого, он заявил о необходимости полного ручного пересчета голосов на отдельных избирательных участках.

В своем иске Фабрикантов заявил, что в ходе голосования, которое длилось три дня, наблюдались сбои в работе КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней), что могло стать причиной некорректного подсчета голосов. Между тем, с ним не согласилась Территориальная избирательная комиссия, которая ранее утвердила результаты выборов, признав их полностью законными.

По результатам рассмотрения административного иска Петрозаводский городской суд полностью отказал Дмитрию Фабрикантову в его удовлетворении. Результаты выборов в Петросовет по округу №13 признаны законными, теперь уже судом.

Депутатом Петросовета останется коммунист Игорь Мленик.