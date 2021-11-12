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Фабрикантову не удалось отменить итоги выборов в Петросовет

Новости. Политика
14:06, 17 Ноября 2021
фото: © Партия Роста

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Петрозаводский городской суд отказал бывшему кандидату в депутаты Петросовета Дмитрию Фабрикантову в отмене результатов выборов по округу №13.

Напомним, по итогам подсчета голосов в округе №13 на выборах в Петросовет, которые состоялись 19 сентября, победу одержал кандидат от КПРФ Игорь Мленик, который и стал депутатом.

Однако его конкурент, предприниматель Дмитрий Фабрикантов от «Партии Роста», занявший второе место, с этим не согласился и через суд потребовал отменить итоги выборов. Кроме этого, он заявил о необходимости полного ручного пересчета голосов на отдельных избирательных участках.

В своем иске Фабрикантов заявил, что в ходе голосования, которое длилось три дня, наблюдались сбои в работе КОИБов (комплексов обработки избирательных бюллетеней), что могло стать причиной некорректного подсчета голосов. Между тем, с ним не согласилась Территориальная избирательная комиссия, которая ранее утвердила результаты выборов, признав их полностью законными.  

По результатам рассмотрения административного иска Петрозаводский городской суд полностью отказал Дмитрию Фабрикантову в его удовлетворении. Результаты выборов в Петросовет по округу №13 признаны законными, теперь уже судом.

Депутатом Петросовета останется коммунист Игорь Мленик.

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Комментарии

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demari
2021-11-17 14:26:30
Не нравится мой ЦИК , обращайтесь в мой суд....
Эно
2021-11-17 14:14:38
ему реально нечем заняться? Техно парк уже не буксует?
Изя
2021-11-17 14:25:46
Эно, так и не понял , что это система и что при этой власти по-другому быть не может :)
кир
2021-11-17 14:14:26
Нам то, что делать? :)
Изя
2021-11-17 14:24:09
кир, бежать за бугор пока не позно ))))
кир
2021-11-17 15:48:42
Изя, одобряю тех, кто может уехать. Некоторые активные писатели в "Столице" уехали и устроились, а не ноют как усер. :)
Эно
2021-11-17 14:48:17
Изя, Слабунова может заяву помочь в гос деп написать
Изя
2021-11-17 14:59:33
Эно, )бедолага потеряля в этой жизни )))
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