Производители кормов в Карелии проверяли продукт в лабораториях-фантомах

Специалисты Россельхознадзора в сентябре выявили декларации о соответствии, которые были оформлены на основании протоколов испытаний в несуществующих лабораториях. По заявленному адресу лабораторий не было, а потому они не имели аккредитации, то есть были так называемыми фантомами.