Производители кормов в Карелии проверяли продукт в лабораториях-фантомах

Недействительные декларации выявили специалисты Россельхознадзора Карелии.
Специалисты Россельхознадзора в сентябре выявили декларации о соответствии, которые были оформлены на основании протоколов испытаний в несуществующих лабораториях. По заявленному адресу лабораторий не было, а потому они не имели аккредитации, то есть были так называемыми фантомами.
Производители представили протоколы испытаний несуществующих лабораторий, то есть фактически лабораторные испытания выпускаемой продукции не проводились.
Таким образом в Россельхознадзоре Карелии признали недействительными 4 декларации о соответствии.
Комментарии
Уважаемые читатели! В связи с напряженной внешнеполитической обстановкой мы временно закрываем возможность комментирования на нашем сайте.
Спасибо за понимание