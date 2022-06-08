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ФАПы в поселках Карелии стали аптеками

Новости. Общество
08:20, 28 Июня 2022
фото: © Наталья Соколова / «Столица на Онего»

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Все фельдшерско-акушерские пункты в Карелии с этого года получают лицензию и могут отпускать коммерческие лекарственные препараты.

Как отметил министр здравоохранения Карелии Михаил Охлопков на открытии нового ФАПа  поселке Райконкоски Михаил Охлопков, у местных жителей появились и новые возможности с лекарственным обеспечением.

«Мы не надеемся на коммерческие аптеки. Для них первоочередная задача — это прибыль. Социальную нагрузку большинство бизнесменов не готово нести. Поэтому там, где нет коммерческой аптеки, ФАП становится и аптечным пунктом», — рассказал глава Минздрава республики.

Хозяйка нового ФАПа, фельдшер Кристина Науменко показала специальное помещение, где установлен сейф с лекарственными препаратами. Она может спокойно заказать необходимые лекарства для своих пациентов, среди которых немало пожилых людей. Для них это очень важно, поскольку с транспортной доступностью в поселке испытывают большие проблемы. Автобус ходит редко. Проходящий через местную станцию поезд стал двухэтажным, билеты подорожали. Чтобы доехать до Петрозаводска из Райконкоски, нужно отдать за проезд около тысячи рублей.

Подробнее читайте в материале «Маленький островок центральной районной больницы».

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