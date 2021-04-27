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ФАС оштрафовала Apple почти на миллиард

Новости. Экономика
21:30, 27 Апреля 2021
фото: © Global Look Press
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Американскую корпорацию заподозрили в нарушении антимонопольного законодательства.

Федеральная антимонопольная служба наложила на американскую корпорацию Apple оборотный штраф в размере более 906 миллионов рублей. Как пояснили в ФАС, поводом для этого послужило расследование антимонопольного дела в отношении Apple, которое было возбуждено по заявлению АО «Лаборатория Касперского».

«Было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений на операционной системе iOS, путем совершения ряда последовательных действий, которые привели к предоставлению конкурентных преимуществ собственным продуктам и одновременному ухудшению условий распространения продуктов конкурентов – приложений «родительского контроля» . Также ФАС установила, что положения документации Apple содержат неограниченное усмотрение ответчика, что может привести к ограничению конкуренции на смежных рынках», - говорится в официальном сообщении Федеральной антимонопольной службы.

ФАС выдала Apple предписание об устранении нарушения, согласно которому организация должна удалить из своей документации положения, дающие ей право отклонять в App Store приложения сторонних разработчиков по любой причине, даже если они соответствуют всем требованиям. Кроме того, предписание обязывает Apple не допускать преимущественных условий для приложений собственной разработки по сравнению с приложениями сторонних разработчиков и обеспечить для разработчиков приложений «родительского контроля» возможность распространения приложений в App Store без потери важного функционала.

Вместе с тем, в ФАС отметили, что исполнение предписания приостановлено, поскольку оно было обжаловано в суде.

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