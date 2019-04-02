ФАС предложила отменить комиссии при снятии денег в банкоматах

Федеральная антимонопольная служба предлагает для борьбы с "зарплатным рабством" отменить комиссии за снятие средств в банкоматах не своего банка.

Об этом сообщил замглавы ФАС Андрей Кашеваров на заседании Межрегионального банковского совета при Совете федерации, передает "Интерфакс".

"Как это ни парадоксально, при выборе банка для коллективных соглашений с трудовыми коллективами одним из критериев является широкая банкоматная сеть. С тем, чтобы дать возможность работодателям спокойно выбирать банк для обслуживания, мы предложили бы обнулить комиссии для снятия в банкоматах", - сказал Кашеваров.

По его словам, отмена комиссий "никоим образом не ограничит рост безналичных платежей, по крайне мере, точно не замедлит", поскольку сейчас человек часто подходит к банкомату своего банка и снимает всю сумму. А если комиссии не будет, то психологически будет легче снимать не все деньги сразу, отметил замглавы ФАС.

"Если мы говорим о том, что комиссия - ноль, то эта практика используется в Великобритании. Но там проблема, связанная с сокращением банкоматной сети. Чтобы этого не произошло, нам нужно перераспределить так называемый interchange, банковскую комиссию, между самими банками", - сказал Кашеваров.

Как сообщалось, на прошлой неделе правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, который вводит в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) ответственность для работодателей, которые препятствуют гражданам переводить свою зарплату из одного банка в другой.