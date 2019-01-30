ФАС пытается получить право на доступ к банковской тайне

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) готовит законопроект, который предоставит ведомству законный доступ к банковской тайне.

Ведомство намерено предложить поправки в закон "О банках и банковской деятельности", с тем чтобы ФАС была включена в перечень организаций, по запросу которых кредитные организации обязаны раскрывать банковскую тайну.

В настоящее время, отмечает издание, в законах имеется противоречие. С одной стороны, ФАС наделена огромными полномочиями при проведении антимонопольных расследований.

С другой стороны, в законе о банковской деятельности ФАС не включена в перечень госорганов, допущенных к банковской тайне.

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