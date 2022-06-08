ФАС: Торговые сети снизили наценки на базовые продукты

Глава ФАС рассказал о снижении ретейлерами наценок на базовые продукты.

Торговые сети снизили наценки на социально значимые продукты питания более чем в три раза, до 7%, с 22% в августе прошлого года, когда Федеральная антимонопольная служба (ФАС) начала проверки цен в ритейле. Об этом пишет «Интерфакс».

«Продолжают действовать меры, направленные на сдерживание цен на ряд социально значимых товаров. По этим позициям наценки снизились с 22% до 7%, то есть более чем в три раза, и мы постоянно ведем контроль», — сказал в субботу в интервью «Интерфаксу» на ПМЭФ глава ФАС Максим Шаскольский.

Он также сообщил, что в ближайшее время планирует провести встречу с ритейлерами и поставщиками, чтобы обсудить текущие проблемы.

«Они (проблемы — ИФ) есть, но не системные, и решаются участниками рынка. У нас нет каких-то обоснованных жалоб, что кто-то из производителей не имеет доступа на полку, не получает оплату или нарушает еще какие-либо требования закона о торговле», — отметил глава ведомства.