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Новости. Общество
09:20, 26 Апреля 2018

ФАС уличила Tele2 в установлении слишком высоких тарифов

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ФАС России выявила установление мобильным оператором Tele2 "монопольно высоких абонентских тарифов" в национальном роуминге по РФ.

Об этом говорится предписании ФАС.

Компании надлежит в срок до 31 мая 2018 года "установить и ввести абонентские тарифы на экономически обоснованном уровне на территории, на которой абоненты ООО "Т2 Мобайл" попадают в режим национального роуминга на территории Российской Федерации, за исключением территории Республики Крым и города Севастополя", - сказано в документе.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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User
2018-04-26 10:21:59
МТС теперь рубит по 5,5 рублей и за исходящие, и за входящие звонки вне домашнего региона. Кто им этот тариф признал обоснованным?
Leopol'd
2018-04-26 10:12:39
Так ФАС вроде всех операторов обязала отменить внутренний роуминг. А теперь оказывается достаточно "тарифы на экономически обоснованном уровне".
asusls
2018-04-26 09:50:05
Вот тебе и дешево)
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