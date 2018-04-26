ФАС уличила Tele2 в установлении слишком высоких тарифов

По теме
Загрузка...
ФАС России выявила установление мобильным оператором Tele2 "монопольно высоких абонентских тарифов" в национальном роуминге по РФ.
Об этом говорится предписании ФАС.
Компании надлежит в срок до 31 мая 2018 года "установить и ввести абонентские тарифы на экономически обоснованном уровне на территории, на которой абоненты ООО "Т2 Мобайл" попадают в режим национального роуминга на территории Российской Федерации, за исключением территории Республики Крым и города Севастополя", - сказано в документе.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
По теме
Выбор читателей
24.04.2018, 09:18
22.04.2018, 13:55
24.04.2018, 13:53
23.04.2018, 11:16
20.04.2018, 10:39
Аналитика
Сегодня 11:23
Обществоведение
В результате оптимизации часть воспитателей петрозаводских детских садов может остаться без работы.
24.04.2018 13:27
24.04.2018 10:40
23.04.2018 11:16
19.04.2018 13:51
Чтиво
25.04.2018 09:55
Личное мнение
Месяц назад исполнилось 15 лет одному из самых популярных и активных спортивных коллективов Петрозаводска, лыжному клубу "Зимние фонтаны".
23.04.2018 10:18
23.04.2018 10:00
19.04.2018 08:52
Медиа
17.04.2018 16:51
Комментарии