ФАС уличила Tele2 в установлении слишком высоких тарифов

ФАС России выявила установление мобильным оператором Tele2 "монопольно высоких абонентских тарифов" в национальном роуминге по РФ.

Об этом говорится предписании ФАС.

Компании надлежит в срок до 31 мая 2018 года "установить и ввести абонентские тарифы на экономически обоснованном уровне на территории, на которой абоненты ООО "Т2 Мобайл" попадают в режим национального роуминга на территории Российской Федерации, за исключением территории Республики Крым и города Севастополя", - сказано в документе.

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