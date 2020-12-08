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Федеральная казна поделится с бюджетом Карелии своими миллиардами

Новости. Экономика
13:26, 09 Декабря 2020
фото: © Артем Геодакян/ТАСС
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Резкое сокращение доходов, предусмотренное проектом закона о бюджете Карелии на 2021 год, частично компенсируется дополнительной помощью из федеральной казны на сумму 5,4 млрд рублей.

Это следует из доклада министра финансов Карелии Елены Антошиной на сегодняшнем заседании парламентского комитета по бюджету.

По ее словам, дополнительные средства будут заложены в казну в рамках второго чтения проекта бюджета.

"Основные направления – это предоставление мер социальной поддержки гражданам, модернизация социальной сферы, развитие жилищного строительства", - сказала Антошина.

Подробнее читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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