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Федеральная трасса «Кола» будет временно перекрыта 9 августа

Новости. Общество
11:27, 07 Августа 2021
фото: © "Северо-Запад

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На федеральной трассе «Кола» разведут Ладожский мост, сообщает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

На автомобильной автодороге «Кола» 9 августа в течении 45 минут будет полностью перекрыто движение автомобильного транспорта. Мост через реку Нева рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области будет разведен для прохождения барже-буксирного состава.

«В период с 15.00 до 15.45 для прохода вверх по реке барже — буксирного состава «Шлюзовой-140» + «ВЭШ-64018» + «ВЭШ-64019» + «Речной — 84», «МБ-1219» + «ВЭШ-64024» + «Шлюзовой-156» и теплохода «Игорь Ильин» с максимальным высотным габаритом 23,5 метра представителями подрядной организации ООО «ЕвроТрансСтрой» по согласованию с ФБУ «Администрация «Волго-Балт» будет производиться разводка моста через реку Нева на км 40+162 федеральной автомобильной дороги Р-21 «Кола», расположенного рядом с деревней Марьино Кировского района Ленинградской области. Движение автомобильного транспорта будет полностью перекрыто» — сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» приносит извинения за временные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании маршрутов следования.

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