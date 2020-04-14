Федеральные миллиарды предлагают потратить не на стратегические проекты, а на выплату зарплат жителям Карелии

Федеральный центр выделил самым неблагополучным регионам России, в том числе Карелии, по 5 млрд рублей на реализацию "индивидуальных программ социально-экономического развития".

Это решение вызвало критику со стороны представителей инициативной группы предпринимателей Карелии, которые участвуют в переговорах с правительством республики по вопросам господдержки бизнеса в период пандемии коронавируса.

По мнению одного из представителей группы Романа Гольцева, названную сумму в размере 5 млрд рублей можно было бы потратить на проведение экстренных мероприятий по спасению малого и среднего бизнеса.

"Есть же меры, которые нужно реализовывать даже не через месяц, а вчера. В конце марта нужно было начинать выплаты тем, кто остался без работы. Это предприниматели, работающие сами на себя, работники вне бюджета, бюджетники, получающие сдельную оплату, самозанятые и нигде не оформленные граждане нашего региона. Получается на то, чтобы закатать деньги в "асфальт", они есть, а накормить нуждающихся - нет", - сказал Гольцев.

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