Федеральный бюджет выделил 8 млн рублей на разработку проекта восстановления сожженной Успенской церкви в Кондопоге

Решение о восстановлении Успенской церкви поддержано на федеральном уровне, и из бюджета РФ выделено более 8 млн рублей – эти деньги направлены на разработку проектно-сметной документации для восстановления Успенской церкви, сообщили в правительстве Карелии.

С момента произошедшей 10 августа прошлого года трагедии, когда подросток сжег Успенскую церковь в Кондопоге, прошел год.

Промежуточные итоги работы по восстановлению храма подвели 14 августа в правительстве Карелии на заседании Попечительского совета, в состав которого входят представители власти, общественности, эксперты-реставраторы.

При помощи специалистов-реставраторов проведено первичное обследование храма, подготовлены предложения по его консервации, выполнены первые необходимые работы.

Решение о восстановлении Успенской церкви поддержано на федеральном уровне. Из бюджета Российской Федерации выделено более 8 миллионов рублей – эти деньги направлены на разработку проектно-сметной документации для восстановления Успенской церкви.

Как сообщила заместитель премьер-министра Правительства республики по социальным вопросам Лариса Подсадник, государственный контракт на разработку проектно-сметной документации по результатам состоявшегося конкурса реализует московская компания "Центральные научно-производственные реставрационные мастерские".

Более 7 миллионов рублей на восстановление храма удалось собрать благотворительному фонду "Северный духовный путь". Деньги поступают от самых разных людей со всей страны.

Небольшая часть этих средств уже направлена на строительство консервационного укрытия для защиты наиболее ценных элементов и конструкций храма. В дальнейшем народные деньги будут использоваться в дополнение к федеральному финансированию.

Пожертвования на восстановление Успенской церкви теперь принимаются и с помощью sms-сообщений. Об этом рассказал директор благотворительного фонда "Северный духовный путь" Александр Лысенковский. Сбор платежей организован по короткому номеру 7715 для приема sms-сообщений с ключевым словом "Духовность" и суммой пожертвования. Также фонд намеревается разместить билборды с информацией о реставрационных работах и сборе пожертвований в разных частях Карелии, например, на острове Кижи и в горном парке "Рускеала".

Информация о собранных средствах и их использовании размещена на сайте фонда. Любой человек может проверить, на какие цели тратится пожертвованная им сумма.

Напомним, 10 августа 2018 года тогда еще 15-летний житель Карелии облил заранее приготовленной легковоспламеняющейся жидкостью стены Успенской церкви в Кондопоге и поджег. Здание церкви, а также находившееся в ней имущество было уничтожено огнем.

Подросток был задержан. Ему предъявлено обвинение по статье УК РФ "Умышленное уничтожение чужого имущества, повлекшее причинение значительного ущерба, совершенное путем поджога".

Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы несовершеннолетний страдает психическим расстройством, которое лишает его возможности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.

В этой связи уголовное дело направлено в суд для применения в отношении несовершеннолетнего принудительных мер медицинского характера.