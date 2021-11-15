Федеральный канал Mash показал подростка из Карелии, который пошел мыть полы, чтобы заработать себе на операцию (ВИДЕО)

Mash показал, как 14-летний подросток в Костомукше устроился на подработку, чтобы накопить денег себе на операцию.

Интернет-канал Mash опубликовал видеоролик о карельском ребенке, который нуждается в операции, но она дорогостоящая. И чтобы помочь маме собрать деньги, подросток устроился на подработку.

В ролике мама мальчика рассказала, что на операцию колена сыну требуется 300 тысяч рублей. Таких денег у них нет, а откладывать операцию нельзя, поэтому они вдвоем с ним изо всех сил стараются быстрее собрать необходимую сумму.

«Мама, ты думаешь мужчины не моют полы?» — так ответил подросток маме, которая удивилась принятому сыном решению.

Ранее Минздрав Карелии узнал о том, что в Костомукше ребенок пошел работать, чтобы собрать деньги на операцию, и сообщил, что операцию будет сделана бесплатно.