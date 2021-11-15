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Федеральный канал Mash показал подростка из Карелии, который пошел мыть полы, чтобы заработать себе на операцию (ВИДЕО)

Новости. Общество
09:46, 26 Ноября 2021
фото: кадры из видео

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Mash показал, как 14-летний подросток в Костомукше устроился на подработку, чтобы накопить денег себе на операцию.

Интернет-канал Mash опубликовал видеоролик о карельском ребенке, который нуждается в операции, но она дорогостоящая. И чтобы помочь маме собрать деньги, подросток устроился на подработку.

В ролике мама мальчика рассказала, что на операцию колена сыну требуется 300 тысяч рублей. Таких денег у них нет, а откладывать операцию нельзя, поэтому они вдвоем с ним изо всех сил стараются быстрее собрать необходимую сумму.

«Мама, ты думаешь мужчины не моют полы?» — так ответил подросток маме, которая удивилась принятому сыном решению.

Ранее Минздрав Карелии узнал о том, что в Костомукше ребенок пошел работать, чтобы собрать деньги на операцию, и сообщил, что операцию будет сделана бесплатно.

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Комментарии

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Житель Карелии
2021-11-26 11:16:21
Юрчак Наталья Ивановна, может быть займётесь своими прямыми обязанностями и поможете парню в срочной операции? Или вам интереснее ловить карельских "антиваксеров"?
Эндшпиль
2021-11-26 10:53:22
Белуга продает квартиры за цену которая ему по нраву? Бондарчукам нравилось, наверное. Пацан, при чем тут пацан, важнее вечеринка с чебуреками из лосятинки. Пацаны из Бахчи Сарая знают толк в чебуреках?
Гость
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