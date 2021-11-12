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В Карелии бесплатно прооперируют ребенка, который пошел мыть полы, чтобы заработать на лечение

Новости. Общество
14:05, 24 Ноября 2021
фото: © 29palms.ru

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Ребенок из Костомукши, который зарабатывал на лечение мытьем полов, будет прооперирован за счет средств федерального бюджета, сообщили в Минздраве Карелии.

В СМИ появилась публикация о ребёнке, который моет полы, чтобы собрать средства себе на операцию.

По информации главного врача Межрайонной больницы №1 в Костомукше Евгения Шубина и главного врача Детской республиканской больницы Инги Леписевой, ребёнок наблюдается детским ортопедом-травматологом в детской поликлинике Межрайонной больницы №1 и в Научно-исследовательском детском ортопедическом институте им. Г.И. Турнера.

Заболевание не относится к жизнеугрожающим, болевой синдром отсутствует. Специалистами института рекомендовано оперативное лечение по восстановлению костного дефекта в 2022 году в плановом порядке.

Ребенок будет прооперирован за счёт средств федерального бюджета. Дополнительных финансовых средств для операции не требуется.

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Комментарии

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zanoza
2021-11-24 15:49:46
Да брошены все больные дети на произвол судьбы. Всей страной по смс собираем на лечение таких детей. Государство самоустранилось от этой проблемы.
кир
2021-11-24 15:31:04
Другие примеры тоже есть. Девочка-школьница ходит, наступая пальцами ноги. Её кто и когда лечить будет? Где база данных всех детей?
stranger
2021-11-24 15:08:09
Цитата " В Карелии бесплатно прооперируют ребенка" Господа, у нас в стране страховая медицина, каждый гражданин платит через налоги, будь он трижды здоров он всё равно платит. Нет у нас "бесплатной" медицины, мы уже всё давно оплатили. Возникает резанный вопрос, куда уходят эти средства?
Житель Карелии
2021-11-24 14:54:02
Я тихо обалдеваю от карельского Росздравнадзора. Обращаюсь к вам, сотрудникам этой , с недавних пор, мною не уважаемой и , по моему мнению, не эффективной и бесполезной организации. Почему вы реагируете на такие события ТОЛЬКО после того, как об этом напишут СМИ? Почитайте ещё раз , что у вас самих написано на сайте : "Территориальный орган Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения по Республике Карелия (Территориальный орган Росздравнадзора по Республике Карелия) является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по контролю и надзору в сфере здравоохранения на территории Республики Карелия.". Так занимайтесь своими прямыми обязанностями, а не кошмарьте население!!! Очень жду ответа от вас .
Hовый
2021-11-24 14:32:14
В каких СМИ ? Слухи, сплетни, расследования..
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