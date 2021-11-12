В Карелии бесплатно прооперируют ребенка, который пошел мыть полы, чтобы заработать на лечение

Ребенок из Костомукши, который зарабатывал на лечение мытьем полов, будет прооперирован за счет средств федерального бюджета, сообщили в Минздраве Карелии.

В СМИ появилась публикация о ребёнке, который моет полы, чтобы собрать средства себе на операцию.

По информации главного врача Межрайонной больницы №1 в Костомукше Евгения Шубина и главного врача Детской республиканской больницы Инги Леписевой, ребёнок наблюдается детским ортопедом-травматологом в детской поликлинике Межрайонной больницы №1 и в Научно-исследовательском детском ортопедическом институте им. Г.И. Турнера.

Заболевание не относится к жизнеугрожающим, болевой синдром отсутствует. Специалистами института рекомендовано оперативное лечение по восстановлению костного дефекта в 2022 году в плановом порядке.

Ребенок будет прооперирован за счёт средств федерального бюджета. Дополнительных финансовых средств для операции не требуется.