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Федеральный центр безвозмездно передал Карелии дорогу в Беломорске

Новости. Экономика
13:05, 17 Февраля 2022
фото: © Vitalis Merta / kruiznik.ru

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В республиканскую собственность перешла автодорога, соединяющая город с 19 шлюзом Беломорско-Балтийского канала.

Федеральный центр безвозмездно передал Карелии одну из автомобильных дорог в Беломорске. Речь идет о дороге протяженностью около двух километров, которая соединяет город с 19 шлюзом Беломорско-Балтийского канала.

Вместе с самой дорогой республиканские власти получили и прилегающие к ней земельные участки на улице Архангельской. Правительство Карелии распорядилось федеральное имущество в региональную собственность.    

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Комментарии

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Zim
2022-02-17 14:37:38
Т.е. передали оасходы?
asusls
2022-02-17 13:43:13
На фото не 19 шлюз.
экcперд
2022-02-17 13:31:06
Это однозначно будет способствовать развитию баренц региона.
Гость
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