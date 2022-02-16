Федеральный центр безвозмездно передал Карелии дорогу в Беломорске

В республиканскую собственность перешла автодорога, соединяющая город с 19 шлюзом Беломорско-Балтийского канала.

Федеральный центр безвозмездно передал Карелии одну из автомобильных дорог в Беломорске. Речь идет о дороге протяженностью около двух километров, которая соединяет город с 19 шлюзом Беломорско-Балтийского канала.

Вместе с самой дорогой республиканские власти получили и прилегающие к ней земельные участки на улице Архангельской. Правительство Карелии распорядилось федеральное имущество в региональную собственность.