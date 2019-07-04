Федеральным властям захотелось регулировать сбор дикоросов в стране.

За очередной попыткой государства контролировать заготовку ягод, грибов, орехов и даже березового сока стоит глава Карелии Артур Парфенчиков.

Не успели в Карелии пойти первые в этом году грибы, как федеральный центр озаботился тем, кого из чиновников наделить полномочиями по регулированию сбора дикоросов. На российском Портале нормативно-правовых актов появился проект постановления правительства РФ о внесении изменений в положение о министерстве сельского хозяйства, которое и выбрано тем ведомством, где будут курировать заготовку ягод, грибов, орехов, лекарственных растений и даже березового сока.

Интересно, что к появлению проекта постановления федерального правительства глава Карелии Артур Парфенчиков имеет самое прямое отношение. В мае он встречался с вице-премьером РФ Алексеем Гордеевым, где обсуждались перспективы заготовки и переработки дикоросов в республике, и, как сообщила губернаторская пресс-служба, "по итогам встречи Алексей Гордеев поручил подготовить доклад с предложением комплекса мер по поддержке развития заготовки и переработки дикоросов". Эти предложения вошли в проект постановления, размещенный на Портале нормативно-правовых актов.

Читайте подробнее в статье "Минсельхоз собрался по грибы".