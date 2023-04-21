Фейерверк на фестивале Ruskeala Symphony в Карелии будет греметь два дня

На Музыкальном фестивале в горном парке Рускеала огненные цветы взлетят в воздух на высоту от 30 до 130 метров.

Приближается главное летнее событие Карелии: 14-15 июля пройдет музыкальный фестиваль «Ruskeala Symphony».

Организатором, как и в предыдущие годы, выступает Карельская филармония. Она уже ведет подготовку к яркому музыкальному событию. В частности, на фестивале будет устроен фейерверк, причем, он запланирован не на один, а на два дня.

Во сколько начнется небесное шоу и сколько оно будет стоить, знает проект «Жизнь и кошелек».