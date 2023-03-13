Фейерверк в России напугал жителей Финляндии

Доносившийся с российской территории грохот вызвал переполох в финских соцсетях.

Устроенный в приграничном российском городе Светогорск фейерверк напугал жителей соседнего финского города Иматра. Как пишет Yle, доносившийся с российской стороны грохот вызвал оживленные дебаты в социальных сетях. Кто-то даже предположил, что в России начались военные учения.

Расстояние между Светогорском и Иматрой составляет всего около десяти километров, и не удивительно, что громкий фейерверк в России был хорошо слышен в Финляндии. В отличие от жителей Иматры финские пограничники не проявили особого беспокойства по поводу грохота, доносившегося с российской территории.