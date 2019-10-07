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Новости. Общество
13:44, 07 Октября 2019
фото: Столица на Онего

Фельдшер БСМП рассказала о последствиях "итальянской забастовки"

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Фельдшер Больницы скорой медицинской помощи Ольга Чайка рассказала о последствиях "итальянской забастовки", в которой с 15 сентября участвуют медики учреждения.

Уже три недели в Петрозаводске проходит "итальянская забастовка", в которой участвуют сотрудники станции скорой помощи, отказавшиеся от переработок. Формат "итальянской забастовки" предполагает, что ее участники не отказываются от труда полностью, а выполняют работу в строгом соответствии с инструкциями. В Петрозаводске участники акции протеста отказались от работы в составе неполных бригад и совместительства и трудятся только на одну ставку. Водители "скорой" не работают в свои выходные дни. Таким способом сотрудники станции выступают против низких зарплат и экстремальной перегруженности на работе.

Одна из активных участниц "итальянской забастовки", фельдшер петрозаводской станции скорой помощи Ольга Чайка, занимающая пост председателя первичной профсоюзной организации межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие", рассказала о ситуации в больнице и первых последствиях акции протеста.

"Уже длительное время анализирую происходящее на скорой помощи Петрозаводска. Жители города получают информацию из СМИ, которая где-то правдива, а где-то нет. Но что мы, сами работники скорой видим, вращаясь внутри всей этой ситуации? Давайте по порядку, - написала Ольга Чайка. – Во-первых, идет явное настраивание в коллективе против своих же. Также в ответ на нашу борьбу развернуты репрессии, иногда вызывающие смех и недоумение".

О каких еще последствиях "итальянской забастовки" работников БСМП рассказала Ольга Чайка, читайте здесь.

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Комментарии

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Саныч
2019-10-07 14:35:27
Молодцы!
Ирина
2019-10-07 14:11:30
уж не знаю, связано это с "итальянской забастовкой" или это норма, но 03.10.2019г. привезли маму, 74 года, по направлению на госпитализацию, 3,5 часа !!!! продержали пожилого человека, диабетика, в палате наблюдения, и, в итоге, отправили домой. По приезду домой давление 198/110. Звонили на "горячую лини
zanoza
2019-10-07 14:10:47
Оказываются нецивилизованные методы давления на бастующих вместо того чтобы решить накопившиеся проблемы с низкими зарплатами и высокими нагрузками.
однозначно
2019-10-07 14:01:27
Эта Чайка напоминает Шурочку из бухгалтерии в к/ф Служебный роман. Займите её уже делом, своими непосредственными обязанностями . Где она работает ? В диспетчерской - пусть диспетчерит, в бригаде - пусть бригадирует.
кир
2019-10-07 13:52:14
Только уволить, а медфак (институт) закрыть. Из других регионов приедут и будут работать без самобытной смуты на те же деньги.
Гость
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