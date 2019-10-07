Фельдшер БСМП рассказала о последствиях "итальянской забастовки"

Фельдшер Больницы скорой медицинской помощи Ольга Чайка рассказала о последствиях "итальянской забастовки", в которой с 15 сентября участвуют медики учреждения.

Уже три недели в Петрозаводске проходит "итальянская забастовка", в которой участвуют сотрудники станции скорой помощи, отказавшиеся от переработок. Формат "итальянской забастовки" предполагает, что ее участники не отказываются от труда полностью, а выполняют работу в строгом соответствии с инструкциями. В Петрозаводске участники акции протеста отказались от работы в составе неполных бригад и совместительства и трудятся только на одну ставку. Водители "скорой" не работают в свои выходные дни. Таким способом сотрудники станции выступают против низких зарплат и экстремальной перегруженности на работе.

Одна из активных участниц "итальянской забастовки", фельдшер петрозаводской станции скорой помощи Ольга Чайка, занимающая пост председателя первичной профсоюзной организации межрегионального профсоюза работников здравоохранения "Действие", рассказала о ситуации в больнице и первых последствиях акции протеста.

"Уже длительное время анализирую происходящее на скорой помощи Петрозаводска. Жители города получают информацию из СМИ, которая где-то правдива, а где-то нет. Но что мы, сами работники скорой видим, вращаясь внутри всей этой ситуации? Давайте по порядку, - написала Ольга Чайка. – Во-первых, идет явное настраивание в коллективе против своих же. Также в ответ на нашу борьбу развернуты репрессии, иногда вызывающие смех и недоумение".

О каких еще последствиях "итальянской забастовки" работников БСМП рассказала Ольга Чайка, читайте здесь.