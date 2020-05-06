Фельдшер и водитель "скорой" в Карелии заразились коронавирусом на вызове

Глава Карелии рассказал подробности о новых случаях коронавируса в республике.

Напомним, по информации оперштаба в Карелии, на 7 мая в республике зарегистрировано 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией, у 15 человек диагноз подтвержден в минувшие сутки. Восемь из них – в Петрозаводске.

"В числе заболевших четверо сотрудников фельдъегерской службы и два человека из круга их контактов. Два случая зарегистрированы в селе Деревянное Прионежского района – это фельдшер и водитель скорой помощи. Они также контактировали с работником фельдъегерской службы, заболевшим ранее: оказывали ему медицинскую помощь, прибыв по вызову в СНТ", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Еще один случай выявлен в поселке Салми Питкярантского района, один – в Сегеже, и три человека заболели в Беломорске.