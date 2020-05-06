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Фельдшер и водитель "скорой" в Карелии заразились коронавирусом на вызове

Новости. Общество
09:56, 07 Мая 2020
фото: © Столица на Онего
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Глава Карелии рассказал подробности о новых случаях коронавируса в республике.

Напомним, по информации оперштаба в Карелии, на 7 мая в республике зарегистрировано 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией, у 15 человек диагноз подтвержден в минувшие сутки. Восемь из них – в Петрозаводске.

"В числе заболевших четверо сотрудников фельдъегерской службы и два человека из круга их контактов. Два случая зарегистрированы в селе Деревянное Прионежского района – это фельдшер и водитель скорой помощи. Они также контактировали с работником фельдъегерской службы, заболевшим ранее: оказывали ему медицинскую помощь, прибыв по вызову в СНТ", – написал Артур Парфенчиков на своей странице "ВКонтакте".

Еще один случай выявлен в поселке Салми Питкярантского района, один – в Сегеже, и три человека заболели в Беломорске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
zanoza
2020-05-07 12:03:59
С допотопными средствами защиты фельдшеров, это неудивительно.
кир
2020-05-07 10:28:33
"Люди белых халатах" свою работу делают кое-как. Не надо их идеализировать. Даже тройку с минусом не всем можно поставить. :)
Негодяй
2020-05-07 11:24:34
кир, диванный эксперт, чего здесь бубнишь - одень халат, покажи пример на 5 с +
кир
2020-05-07 11:45:41
Негодяй,вчера получил прогноз. Теперь жди и вспоминай, что даром это не проходит. Так и будешь негодяем до конца жизни. Больше не пиши. Ничего нового для тебя не будет. Диагноз обжалованию не подлежит.
Негодяй
2020-05-07 12:00:16
кир, на человеческий переведи, пожалуйста.
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