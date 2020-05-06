За сутки в Карелии коронавирус выявлен еще у 15 человек

Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии стремительно растет и составляет на сегодняшний день уже 125 человек.

Как сообщает оперштаб в Карелии, на 7 мая в республике зарегистрировано 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией, у 15 человек диагноз подтвержден в минувшие сутки.

Заболевшие - 8 человек в Петрозаводске, 2 человека - в Прионежье (село Деревянное), 1 человек - в Сегеже, 1 человек - Питкярантском районе (поселок Салми), 3 человека - в Беломорске.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии - 20,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,6 раз выше и составляет 113,1 случаев, по Северо-Западу - 87,5.

Всего проведено исследований - 19477

Находятся на самокарантине - 5977

Пребывают в местах обсервации - 23

Выздоровели - 22