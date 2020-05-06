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За сутки в Карелии коронавирус выявлен еще у 15 человек

Новости. Общество
09:24, 07 Мая 2020
фото: © Сергей Бобылев/ТАСС
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Общее число заболевших коронавирусной инфекцией в Карелии стремительно растет и составляет на сегодняшний день уже 125 человек.

Как сообщает оперштаб в Карелии, на 7 мая в республике зарегистрировано 125 случаев заражения коронавирусной инфекцией, у 15 человек диагноз подтвержден в минувшие сутки.

Заболевшие - 8 человек в Петрозаводске, 2 человека - в Прионежье (село Деревянное), 1 человек - в Сегеже, 1 человек - Питкярантском районе (поселок Салми), 3 человека - в Беломорске.

Число выявленных случаев коронавирусной инфекции в Карелии - 20,3 на 100 тысяч населения, по России этот показатель в 5,6 раз выше и составляет 113,1 случаев, по Северо-Западу - 87,5.

Всего проведено исследований - 19477

Находятся на самокарантине - 5977

Пребывают в местах обсервации - 23

Выздоровели - 22 

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Комментарии

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zanoza
2020-05-07 11:59:17
Меня не успокаивает то,что в нашем регионе ,по сравнению с другими, мало заболевших . У нас и численность населения меньше и расположенность населённых пунктов друг от друга весьма большая. Однако зараза упорно расползается по Карелии, а вот медицинская готовность к наплыву заболевших, при худшем сценарии, сильно беспокоит.
Andrey+
2020-05-07 11:31:47
Расслабляться явно преждевременно! Кстати, как показал опыт зарубежных стран, при +20 эта дрянь распространяется прекрасно. Вообще, если, не дай бог, что-то где-то в людном месте пойдет не так, то 1 тыс. заболевших через месяц - это вполне реальная цифра. Так что ослабления ослаблениями, а людям пускаться во все тяжкие ну никак не разумно! Береженого...
User
2020-05-07 10:44:16
Когда за сутки было 500-700 коронованных, обнуленные объявили режим ХЗ. Теперь, когда за сутки коронованных более 10 тыс, обнуленные объявили поэтапный выход из бункера. Фееричное зазеркалье!
Zlata Ivanova
2020-05-07 11:02:32
User, тоже роликов на Ютубе насмотрелся. Есть тут тоже любители Ютуба.
новый
2020-05-07 10:53:55
User, будешь выполнять все указания. Не хочешь -заставим. Мы здесь власть. Заруби себе это на носу.
Изя
2020-05-07 11:17:19
новый, Деформировался совсем , уже в интернете стал командовать , однако ))) :)
User
2020-05-07 11:00:14
новый, вы здесь клоуны, а кто власть - читай в Конституции.
новый
2020-05-07 11:18:05
User, конституцию мы скоро подправим, не переживай. Либерастне в ней места не будет.
кир
2020-05-07 10:49:58
User, похоже, больше всех боишься. Правильно делаешь. Вчера говорил, что вы по вирусу на третьем месте в стране. :)
User
2020-05-07 11:04:59
кир, у вас Белокаменка под боком и +15 бесстрашных за сегодня.
Вася
2020-05-07 10:38:17
Нет у нас будущего с таким призидентом
Ткачев
2020-05-07 10:57:17
Вася, Плюсую, неистово!
Изя
2020-05-07 10:50:36
Вася, С каким ?????))))
User
2020-05-07 11:07:54
Изя, с обнуленным.
Изя
2020-05-07 11:26:10
User, Вася дело говорит )))
Вася
2020-05-07 10:14:44
Глазьев: Блатная экономика России или денежки своим в кризис Глазьев очень точно определил экономику России. Как раздают деньги из бюджета своим олигархам...
Изя
2020-05-07 10:08:08
40 человек умерло от пневмонии за месяц , а СМИ и чинуши про короновирус мозг населению выедают . Тьфу .(((((
бюджет
2020-05-07 09:44:25
Это просто мировой заговор производителей таблеток и микстур. Во сколько раз , с советских времен, увеличилось число аптек? Просто бизнес!
Вася
2020-05-07 09:58:30
бюджет, А что в аптеках от коронавируса?
бюджет
2020-05-07 10:05:55
Вася, уголь, и черный, и белый.
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