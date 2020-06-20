890x80
Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Житель Карелии показал, как на селе проходят досрочные выборы по поправкам в Конституцию (ФОТО)
Сегодня 12:53
Замуровавшая 12-летнего сына в бетон россиянка хотела стать губернатором
20.06.2020 21:55
Умер исполнитель хита "На Заре"
20.06.2020 19:40
Теплая летняя погода сохранится в воскресенье в Карелии
20.06.2020 17:00
Появились новые подробности серьезной аварии на трассе в Карелии
Сегодня 10:00
"А вы не пили и не изменяли?": актер Домогаров отказался выходить на сцену, поддержав Ефремова 3
20.06.2020 20:40

"Фельдшеру на селе зачастую приходится быть и психологом"

Новости. Общество
15:30, 21 Июня 2020
фото: © Валерий Поташов
Загрузка...

Сегодня, 21 июня, медики празднуют свой профессиональный праздник.

Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.

Амбулатория в Ладва-Ветке, фельдшером которой является Наталья Хитрикова, выглядит по-домашнему уютной, и не удивительно, что многие жители поселка зачастую приходят сюда, чтобы с медиками просто поговорить.

"Вы знаете, болит душа за каждого пациента. Конечно, хочется, чтобы медицинская помощь была как можно ближе к людям. Тем более, с нашими дорогами. Вот вы сегодня к нам приехали, и как Вам? Удовольствие получили? – рассмеялась Наталья Хитрикова. – Федеральная трасса есть федеральная трасса, а там, где живет народ, от дорог осталось одно название. Считается, что мы находимся недалеко от города, но ведь население у нас, в основном, пенсионеры, и как им по этим дорогам добираться? Да и людям ведь нужно, прежде всего, внимание. Очень часто сельские жители жалуются на то, что в городе их не выслушивают. Фельдшеру на селе зачастую приходится быть и психологом, потому что пациенты приходят к нему не только со своими болезнями, но и со своими судьбами, и по-настоящему радуешься, когда слышишь от людей "Спасибо!".

Подробнее читайте в материале "Болит душа за каждого пациента".

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
16.06.2020, 08:56
Право на повышение пенсий вернули еще одной категории пенсионеров
15.06.2020, 14:15
Ребенок утонул в Петрозаводске на глазах у матери
19.06.2020, 12:11
Союз журналистов Карелии обеспокоен закрытостью судов республики для прессы
16.06.2020, 13:27
В Петрозаводске собирают деньги на похороны утонувшей 9-летней девочки
19.06.2020, 08:29
В Санкт-Петербурге молния убила 6-летнего ребенка
14.06.2020, 11:11
Лобовое столкновение с пострадавшими произошло в Карелии на ремонтируемом участке трассы

Аналитика

19.06.2020 12:31
Обществоведение
"Болит душа за каждого пациента"
Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.
"Ремонт и благоустройство Петрозаводска – лучший подарок ко Дню города" 17
19.06.2020 10:33
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
19.06.2020 10:15
Защитники "Каменного бора" дошли до суда 10
16.06.2020 12:30
Нельзя просто промолчать 19
15.06.2020 13:00
Вся аналитика

Медиа

Реконструкция моста через Неглинку
15.06.2020 15:15
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»