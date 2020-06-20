Сегодня, 21 июня, медики празднуют свой профессиональный праздник.

Накануне Дня медицинского работника "Столица на Онего" побывала во врачебной амбулатории прионежского поселка Ладва-Ветка.

Амбулатория в Ладва-Ветке, фельдшером которой является Наталья Хитрикова, выглядит по-домашнему уютной, и не удивительно, что многие жители поселка зачастую приходят сюда, чтобы с медиками просто поговорить.

"Вы знаете, болит душа за каждого пациента. Конечно, хочется, чтобы медицинская помощь была как можно ближе к людям. Тем более, с нашими дорогами. Вот вы сегодня к нам приехали, и как Вам? Удовольствие получили? – рассмеялась Наталья Хитрикова. – Федеральная трасса есть федеральная трасса, а там, где живет народ, от дорог осталось одно название. Считается, что мы находимся недалеко от города, но ведь население у нас, в основном, пенсионеры, и как им по этим дорогам добираться? Да и людям ведь нужно, прежде всего, внимание. Очень часто сельские жители жалуются на то, что в городе их не выслушивают. Фельдшеру на селе зачастую приходится быть и психологом, потому что пациенты приходят к нему не только со своими болезнями, но и со своими судьбами, и по-настоящему радуешься, когда слышишь от людей "Спасибо!".

Подробнее читайте в материале "Болит душа за каждого пациента".