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Парфенчиков проверил ход строительства первой роботизированной молочной фермы в Карелии

Новости. Общество
17:20, 16 Ноября 2023
фото: © Управление пресс-службы Главы Республики Карелия

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Современный сельскохозяйственный комплекс возводят в Пряжинском районе.

Артур Парфенчиков проверил ход строительства первой роботизированной молочной фермы в регионе, сообщили в пресс-службе главы Карелии.

Современный сельскохозяйственный комплекс возводят в Пряжинском районе. Строительство стартовало в сентябре этого года в рамках индивидуальной программы развития Карелии.

Как отметили в источнике, созданием роботизированной молочной фермы на 1 200 голов дойного стада коров в Пряже занимается АО «Совхоз «Ведлозерский». Строительство ведет АО «Специализированный застройщик «Карелстроймеханизация». Финансируют проект из федерального и регионального бюджетов, а также при поддержке ПАО «Сбербанк» с которым совхоз заключил договор льготного кредитования на строительство молочной фермы, приобретение техники, оборудования и поголовья крупного рогатого скота.

«При строительстве мы учитываем опыт коллег из других регионов. Мы соединили разные варианты финансирования — бюджетные из индивидуального плана развития Карелии и кредитные средства Сбербанка России. Рассчитываем и на поддержку Министерства сельского хозяйства страны», — рассказал Артур Парфенчиков. По его словам, это первый подобный комплекс в Карелии.

«Здесь будут применяться новейшие технологии — не только роботизированные элементы, но и управление с использованием искусственного интеллекта. С внедрением на безвозмездной основе также обещает помочь Сбербанк», — добавил руководитель региона.

На сегодняшний день компания «КСМ» ведет земляные работы, готовит территорию под закладку фундамента будущих сельскохозяйственных объектов.

Как сообщил исполнительный директор компании-застройщика Борис Жадановский, уже с 1 декабря рабочие приступят к возведению первого здания и прокладке инженерных сетей. Всего в составе комплекса 19 основных зданий, среди которых коровники, родильно-сухостойное отделение, телятники и другие сооружения.

Кроме того, ферма будет оснащена современными технологическими решениями: беспривязными боксами для животных, кормораздатчиком-смесителем, доильными роботами, автоматизированной закрытой системой удаления навоза и групповыми поилками с подогревом.

Ферму планируют ввести в эксплуатацию в 2025 году, а в 2025–2026 годах — заполнить поголовьем. И уже в 2027 году объект выйдет на производственную мощность в 12 тысяч тонн молока в год, отметили в источнике.

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