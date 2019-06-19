Фермера, лауреата года-2018 Карелии, арестовали по обвинению в мошенничестве

Сотрудники полиции выявили факт хищения бюджетных денег при реализации федерального проекта по развитию агропромышленного комплекса у фермера в Олонецком районе, заявляет МВД Карелии.

"Мошенничество инкриминируется 52-летней жительнице Олонецкого района, которая является главой крестьянского хозяйства", - говорится в сообщении ведомства.

Речь идет об Ирине Шалак, которой было присвоено звание "Лауреат года" в конце 2018-го.

По версии следствия, в течение последних нескольких лет женщина "фиктивно зарегистрировала 12 работников своего производства" в качестве индивидуальных предпринимателей - глав фермерских хозяйств, - предоставив соответствующие документы в налоговую службу.

После этого от имени новых ИП в Минсельхоз РК поступили заявки на участие в конкурсном отборе на получение грантов. Предприниматели в итоге получили гранты почт на 15 миллионов рублей на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства, а также их бытовое обустройство.

В МВД считают, что данные фермеры никакой деятельности не вели. Все полученные деньги использовала автор мошеннической схемы - у нее был доступ к расчетным счетам созданных по ее указанию ИП. Для сокрытия противоправного факта подозреваемая направила в соответствующее ведомство отчеты об освоении денежных средств.

В отношении женщины возбуждено четыре уголовных дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ. Она арестована.

В то же время адвокат Михаил Шогин заявляет об абсурдности обвинения.

"Принял 13 июня поручению на защиту Ираиды Шалак. Многое в жизни видел, но такое странное дело впервые - не сравнить даже с делом Девлетхана Алиханова по своей абсурдности. Человека арестовали за работу на земле. Все гранты использованы по целевому назначению. Следователь не придумал ничего лучше, как сразу написал на меня заявление в следственное подразделение, где сам работает, чтобы и в отношении меня возбудили уголовное дело за то, что я ему угрожал уголовным преследованием за незаконное привлечение к уголовной ответственности невиновного человека", - написал Шогин на своей странице в Facebook.