Фермера в Карелии обязали выплатить около 400 тысяч рублей за устройство подъездной дороги

Участок находился в аренде у главы фермерского хозяйства, который в 2020 году передал права пользования участком другом жителю Карелии, сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора.

Фермера привлекли к ответственности за самовольное снятие и перемещение плодородного слоя почвы на площади 74 кв м и за перекрытие плодородного слоя почвы песчано-гравийной смесью для устройства подъездной дороги.



Суд вынес решение о взыскании с нарушителя 397,6 тысячи рублей.



Установлено, что нарушения не были устранены, плодородный слой почвы перекрыт песчано-гравийной смесью на двух частях участка площадью 357 кв м и 140 кв м. Кроме того, земельный участок зарос сорной и древесно-кустарниковой растительностью, частично захламлен (колодезными кольцами, деревянными поддонами и другими предметами).



Новому арендатору выдано предостережение.