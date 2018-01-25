Фермерам Карелии возместят расходы на покупку скота и модернизацию

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Министр сельского и рыбного хозяйства Владимир Лабинов представил парламентариям план развития села и меры поддержки фермерских хозяйств в Карелии.
Руководитель министерства заявил, что развитию молочного животноводства мешают две проблемы - очень низкий уровень технической, технологической оснащенности и энерговооруженности. В министерстве планируют устранить основные проблемы села за счет выделения субсидий, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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