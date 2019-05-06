Фермерам Карелии выделят 123 млн рублей на развитие сельского хозяйства

Правительство России распределило средства на поддержку фермеров в 2019-2021 годах и выделило часть денежных средств карельским фермерам.

Согласно документу, в 2019 году планируется выделить 5,373 млрд рублей, в 2020 году - 3,836 млн рублей, в 2021 году - 4,608 млрд рублей. Фермерские хозяйства республики Карелия получат 123,541 млн рублей в этом году, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.