Фермеры получат новые права для строительства жилья: разъяснения Минсельхоза Карелии

Министерство сельского хозяйства Карелии подготовило разъяснения к законопроекту, согласно которому фермеры получат право строить жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения.
Накануне законопроект в первом чтении приняла Госдума РФ.
"Законопроект предусматривает возможность строительства жилого дома, предназначенного для проживания членов крестьянского (фермерского) хозяйства, на земельном участке из земель сельскохозяйственного назначения, находящемся в собственности фермера", - пояснили в Минсельхозе.
Какие требования предъявляются к фермерским домам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".
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