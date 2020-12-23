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Фермеры получат новые права для строительства жилья: разъяснения Минсельхоза Карелии

Новости. Общество
12:27, 24 Декабря 2020
фото: pixabay
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Министерство сельского хозяйства Карелии подготовило разъяснения к законопроекту, согласно которому фермеры получат право строить жилые дома на землях сельскохозяйственного назначения.

Накануне законопроект в первом чтении приняла Госдума РФ.

"Законопроект предусматривает возможность строительства жилого дома, предназначенного для проживания членов крестьянского (фермерского) хозяйства, на земельном участке из земель сельскохозяйственного назначения, находящемся в собственности фермера", - пояснили в Минсельхозе.

Какие требования предъявляются к фермерским домам, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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