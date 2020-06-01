Фермеры смогут воспользоваться дополнительными мерами господдержки

Правительство предложило предоставлять не менее 20% мест под нестационарные торговые объекты для реализации фермерской продукции.

Об этом говорится в проекте плана, подготовленного правительством.

"Поддержка сбыта продукции крестьянских (фермерских) хозяйств: … развитие региональных фермерских ярмарок; установление возможности сбыта крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, сельхозтоваропроизводителями собственной произведенной продукции на территории производства и переработки такой продукции; предоставление в субъектах Российской Федерации не менее 20% мест под нестационарные торговые объекты для реализации фермерской продукции", – говорится в документе.

Ранее об этом написал на своей странице Вконтакте глава Карелии Артур Парфенчиков.

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