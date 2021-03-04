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Фермеры в Карелии будут получать места для торговли на льготных условиях

Новости. Общество
11:08, 05 Марта 2021
фото: © "Столица на Онего"
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Администрации муниципальных образований Карелии согласились отказаться от проведения аукционов для выделения торговых мест фермерам – теперь они смогут получать разрешения на льготных условиях.

Об этом сообщила пресс-служба министерства экономического развития республики.

Необходимые изменения в нормативно-правовую базу уже внесли администрации Петрозаводска, Сортавальского, Медвежьегорского, Калевальского, Олонецкого, Пудожского районов.  Аналогичные решения готовы принять власти остальных муниципальных образований Карелии.

Как необходимость таких преференций объяснил глава республики Артур Парфенчиков, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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