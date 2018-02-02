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Новости. Общество
16:32, 02 Февраля 2018

Фестиваль "Гиперборея" уходит за территорию Петрозаводска

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Снежные и ледовые скульптуры создадут во всех районах Карелии, сообщили в администрации Петрозаводска.

Международный зимний фестиваль "Гиперборея" в 2018 году впервые выйдет за пределы Петрозаводска.

Управление по туризму РК объявляет о запуске Республиканского конкурса снежных и ледовых фигур "Зимняя сказка Карелии" в рамках фестиваля "Гиперборея – 2018". Новый проект нацелен на создание единого культурного пространства в Карелии, вовлечение районов республики в развитие уникального бренда Гипербореи, повышение интереса к снежной и ледовой скульптуре как элементу ландшафтного оформления, стимулирование культурного отдыха в зимнее время.

Конкурс проводится с 31 января по 12 февраля на территории туристских комплексов и баз отдыха, причем в формировании сборной команды могут принимать участие как сотрудники этих организаций, так и их гости-туристы.

Участникам предлагается создать свою фигуру из снега и льда, допускается использование любых подручных материалов. В композиции должна присутствовать надпись "Гиперборея – 2018". Затем фотографии готовой композиции (с названием) и заявкой направляются по электронной почте leonidova-tourism@yandex.ru.

Работы оцениваются по направлениям "Снежная фигура" и "Ледяная фигура" в следующих номинациях:

  • Коллективное творчество
  • Семейное творчество
  • Приз зрительских симпатий
  • Юный мастер
  • Профессионал
  • Любитель

Подведение итогов конкурса состоится 12 февраля, а 17 февраля на главной сцене Международного зимнего фестиваля "Гиперборея" в Петрозаводске пройдет награждение победителей.

Заявки на участие принимаются до 20.00 часов 12 февраля по электронной почте leonidova-tourism@yandex.ru.

Положение о конкурсе и форма заявки прилагаются. Более подробную информацию можно узнать по телефону: 76-18-15.

Следите за новостями фестиваля "Гиперборея" на сайте giperfest.ru.

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