Фестиваль красок пройдет в Петрозаводске

В День города 30 июня в Петрозаводсчке пройдет Фестиваль красок.

Как сообщают организаторы ColorFest, 30 июня в 14.00 на парковке у торогово-развлекательного центра "Лотос Плаза" состоится Фестиваль красок.

Всем участникам праздника обещают хорошее настроение, яркие впечатления и эмоции, а также тонны краски, любимую музыку и классных ведущих - лучшие диджеи и кавер-группы города

Вход на фестиваль свободный, возрастных ограничений нет.