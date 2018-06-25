Фестиваль красок пройдет в Петрозаводске

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В День города 30 июня в Петрозаводсчке пройдет Фестиваль красок.
Как сообщают организаторы ColorFest, 30 июня в 14.00 на парковке у торогово-развлекательного центра "Лотос Плаза" состоится Фестиваль красок.
Всем участникам праздника обещают хорошее настроение, яркие впечатления и эмоции, а также тонны краски, любимую музыку и классных ведущих - лучшие диджеи и кавер-группы города
Вход на фестиваль свободный, возрастных ограничений нет.
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