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Фестиваль ледовых скульптур отменили в горном парке Карелии из-за теплой зимы

Новости. Общество
11:20, 14 Февраля 2020
фото: Ледяная копия Исаакиевского собора/ фото Антона Юшко
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Лед на подземном озере в горном парке Рускеала не встал, фестиваль ледовых скульптур "Тайна глубины" не состоится.

Как сообщается в паблике парка, фестиваль в Рускеала отменен из-за погодных условий.

"Дорогие гости, впервые мы вынуждены отменить Фестиваль ледяных скульптур в Горном парке "Рускеала". Настоящая зима так и не наступила в наших краях в этом году, минусовая температура не установилась, лед Подземного озера не встал", - пишут в паблике, принося извинения всем, кто хотел увидеть ледяные скульптуры в этом году.

В парке напомнили, что до 9 марта работает художественная подсветка каньона. У тех, кто еще не успел это увидеть, есть время.

Второй фестиваль ледовых скульптур мраморном зале на подземном озере горного парка Рускеала планировали провести с 17 по 21 февраля. В 2019 году из 60 команд, подавших заявки на участие в конкурсе, жюри выбрало 11 коллективов из России, Казахстана, Латвии и Эстонии. Каждой творческой группе из трех человек для создания скульптурной композиции было предоставлено восемь больших ледовых блоков.

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Комментарии

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zanoza
2020-02-14 11:43:44
Да неужели, даже не верится что разум возобладал над жадностью.
Гость
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