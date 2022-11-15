Фестиваль зимних видов спорта Карелии вошел в число лучших на всероссийской премии

Зимний фестиваль KareliaSkiFest занял третье место среди спортивных мероприятий в национальном конкурсе, сообщили в правительстве Карелии.

Карельский фестиваль зимних видов спорта занял третье место в номинации «Лучшее событийное мероприятие в области спорта» XI национальной премии Russian Event Awards. KareliaSkiFest прошел отбор из более 600 заявок.

Награду вручили главному организатору и вдохновителю проекта Алексею Дурягину в Нижнем Новгороде.



В следующем году KareliaSkiFest пройдет в седьмой раз — с 10 по 19 марта.