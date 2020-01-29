FIFA может построить в Карелии футбольный комплекс

У карельского футбола проявилась уникальная возможность стать участником программы FIFA legacy.

Программа позволяет построить футбольный комплекс "под ключ" за счет средств FIFA при условии наличия земельного участка и поддержки со стороны руководства региона. Об этом сообщает Министерство спорта Карелии.

Глава Минспорта республики Алексей Ермашов побывал в Москве в главном офисе Российского футбольного союза (РФС), где вместе с президентом Федерации футбола Карелии Александром Смирновым встретился с заместителем генерального секретаря РФС, директором по развитию РФС Максимом Митрофановым.

"Обсуждалась перспектива подписания четырехстороннего соглашения - новой Программы развития футбола в республике до 2024 года", - рассказали в Минспорта региона

В ведомстве напомнили, что в 2019 году спортивная школа №7 Петрозаводска получила статус Детского футбольного центра. Сумма субсидий от РФС таким центрам ежегодно может достигать 10 млн рублей.

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